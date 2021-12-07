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В Белоруссии заявили об отсутствии влияния продэмбарго на граждан

В Белоруссии заявили, что эмбарго против продуктов из стран Запада не отразится на гражданах
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От продовольственного эмбарго на товары из стран, которые ввели санкции против Белоруссии, граждане республики не пострадают. В этом во вторник, 7 декабря, заверил «Известия» замглавы комиссии по международным делам палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич.

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«Белорусский народ от этого никак не пострадает — мы сами себе в ногу не стреляем. Конкретный перечень продуктов будет в ближайшее время опубликован. Это будет всё то, что мы можем производить сами на территории Союзного государства. Могу сказать, что иногда санкции помогают — мы видим пример РФ, которая благодаря этим мерам сделала огромный шаг в развитии сельского хозяйства. Беларусь этот шаг сделала уже давно — у нас большие успехи в сельском хозяйстве», — отметил он.

По словам Гайдукевича, некоторые позиции продовольственных товаров не вернутся в Белоруссию и после отмены санкций, потому что в этом не будет необходимости. Он подчеркнул, что ограничения, которые введет республика, будут точечные, поскольку это будет делаться так, «чтобы не пострадать самим».

Ранее в этот день белорусское правительство объявило о том, что Минск с 1 января вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые решили ввести санкции против республики.

Указывалось, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления. В этот перечень также попали продукты, предназначенные для детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ранее, 2 декабря, США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

На следующий день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты меры «абсолютно адекватные». Он подчеркнул, что сама Белоруссия ни на кого не нападала.

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