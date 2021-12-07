Минск с 1 января введет продэмбарго на товары из стран Запада

Белоруссия с 1 января вводит продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые решили ввести санкции против Минска. Об этом сообщила во вторник, 7 декабря, пресс-служба белорусского правительства.

О подготовке Белоруссией ответа на западные санкции накануне заявил премьер-министр страны Роман Головченко. По его словам, против страны развязали экономическую войну, и в ответ будут приняты меры «абсолютно адекватные».

Согласно решению, которое приняло правительство Белоруссии, с января 2022 года страна ведет продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в тех странах, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении страны», передает БЕЛТА.

При этом за 10 месяцев текущего года Белоруссия импортировала из таких государств продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн.

Вместе с тем в правительстве уточнили, что вышеуказанное постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления. В этот перечень также попали продукты, предназначенные для детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ранее, 2 декабря, США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии. В санкционный список США, вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.