Кинокритик разъяснил правила включения фильмов в лонг-лист номинантов на «Оскар»

Многие СМИ поспешили включить фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко в список номинантов на «Оскар», однако в этот список на данный момент включены все заявки, которые не нарушают регламента премии, объяснил кинокритик, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук Сергей Сычев.

«Никого не должно ввести в заблуждение, что многие СМИ поспешили включить «Разжимая кулаки» Киры Коваленко в список номинантов на «Оскар». Это не так. Сначала лонг-лист. В него включены, по сути, все заявки, которые составлены по всем правилам и не нарушают регламента премии. Потом ближе к концу декабря должны объявить шорт-лист, это уже серьезнее: там останутся 10–15 позиций», — объяснил эксперт.

Так, в прошлый раз в лонг-лист попал фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, а в номинации «Лучший документальный фильм» было сразу две картины российских авторов — «Гунда» и «Добро пожаловать в Чечню!». В итоге все три фильма не попали в число номинантов, перечень которых объявляют позже. В нем остается всего пять участников, они и будут бороться за «Оскар».

«Зато сейчас интересно гадать, кто же в итоге окажется в списке номинантов. Победитель Берлинале «Неудачный трах, или Безумное порно» выдвинут Румынией, но слишком радикален для «Оскара», как и французский «Титан». Норвежский «Худший человек на свете» — прекрасная картина, но недостаточно жесткая и публицистичная, хотя и вписывается в фемповестку. А вот японский «Сядь за руль моей машины», несомненно в фаворитах, у него огромная поддержка критиков и несколько престижных каннских призов», — поделился мнением Сычев.

Он также добавил, что итальянская картина «Длань божья» (или «Рука бога») тоже, скорее всего, будет иметь определенный успех, потому что режиссера фильма Паоло Соррентино в США знают и любят.

О том, что «Разжимая кулаки» был включен в лонг-лист номинантов на «Оскар», стало известно 6 декабря.

Фильм на осетинском языке снят в шахтерском городке недалеко от Грозного. Главную героиню зовут Ада, она мечтает сбежать из дома от властного отца, который прячет ее паспорт. У ее младшего брата признаки задержки развития, поэтому вся надежда только на старшего. Тот когда-то вырвался в Ростов, а теперь приехал вызволять сестру.

Картина Коваленко получила главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Всего в лонг-листе претендентов на «Оскар» фигурируют 93 картины, включая победителя Канн, представителя Франции — черной комедии с элементами хоррора «Титан» Жюлии Дюкурно, а также румынского триумфатора Берлинале «Неудачный трах, или Безумное порно».

Шорт-лист из 15 картин будет объявлен 21 декабря.

25 октября Сычев заявил, что фильм «Разжимая кулаки» имеет большие шансы выиграть премию «Оскар» или как минимум оказаться среди номинантов.

Режиссер Кира Коваленко — выпускница мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Ее дебютная картина «Софичка» по одноименной повести Фазиля Искандера вышла в 2017 году. Ранее похожих успехов добился ее однокурсник Кантемир Балагов. Его фильмы дважды участвовали в «Особом взгляде» Каннского фестиваля, а фильм «Дылда» попал в шорт-лист «Оскара». После этого его пригласили в Голливуд снять пилотный эпизод сериала Last of us по одноименной видеоигре.