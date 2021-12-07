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СКР проведет проверку по факту смерти двух россиянок в Республике Кипр

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата провести доследственную проверку после сообщений об убийстве двух россиянок, пропавших в Республике Кипр в ноябре. Об этом 7 декабря сообщается на сайте СК РФ.

17 ноября туристки из России 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова были объявлены пропавшими без вести в Ларнаке. Женщины проживали на Кипре по туристической визе.

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Как уточнили в СКР, в рамках проверки следователям предстоит тщательно разобраться в обстоятельствах смерти россиянок, в том числе с привлечением механизмов международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. По результатам расследования при наличии достаточных оснований по факту произошедшего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 6 декабря, издание Cyprus Mail сообщило о заключении под стражу подозреваемого в убийстве двух россиянок на Кипре. Уточнялось, что 32-летний уроженец Сирии, заподозренный в умышленным убийстве туристок из РФ, тела которых нашли закопанными во дворе дома отдыха в горах, был арестован в кипрском Лимасоле на восемь дней.

5 декабря корреспондент «Известий» показал место обнаружения тел двух убитых на Кипре россиянок. По словам журналиста, тела россиянок были найдены в яме в глухой деревне, где проживает около 300 человек.

В свою очередь в российском посольстве в Республике Кипр рассказали, что пропавшие туристки обнаружены мертвыми, задержаны три человека, один из которых признался в убийстве. По словам представителя посольства, одна из убитых женщин прилетела на Кипр в начале лета, а вторая — примерно полтора месяца назад. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.

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