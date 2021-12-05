Корреспондент «Известий» рассказал о месте обнаружения убитых на Кипре россиянок

Корреспондент «Известий» 5 декабря показал место обнаружения тел двух убитых на Кипре россиянок.

По словам журналиста, тела россиянок были найдены в яме в глухой деревне, где проживают около 300 человек. Данное место достаточно безлюдное, поэтому крики погибших никто не услышал.

Тела двух российских туристок, пропавших без вести на Кипре, обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха. На это место указал подозреваемый — 32-летний уроженец Сирии. По словам злоумышленника, он застрелил девушек, а затем попытался скрыть следы преступления.

43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова прибыли на Кипр как туристки — одна в начале лета, другая около полутора месяцев назад. В середине ноября обе женщины пропали.

Как рассказал представитель российского посольства в Республике Кипр Сергей Лагутенко, были задержаны трое мужчин, один из которых признался в убийстве. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.