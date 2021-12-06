Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Общество
Мурашко назвал срок начала исследования вакцины от COVID-19 для детей
Мир
ЕС продлил на год действие санкций за нарушение прав человека
Мир
Минск подготовил ответные меры на новые санкции Запада
Общество
В Минсельхозе оценили перспективы роста производства картофеля
Мир
Лавров заявил о попытках США сорвать сделку РФ с Индией по С-400
Общество
Ракова назвала число привившихся от COVID-19 в Москве с начала года
Общество
Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде

Подозреваемый в убийстве россиянок на Кипре заключен под стражу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

32-летний уроженец Сирии заключен под стражу в кипрском Лимасоле на восемь дней в связи с умышленным убийством двух россиянок, тела которых нашли закопанными во дворе дома отдыха в горах. Об этом 6 декабря сообщило местное издание Cyprus Mail.

В кругу зверей: в Туве убиты две несовершеннолетние девочки
Почему дети вынуждены жить среди уголовников

По просьбе подозреваемого слушание проходило за закрытыми дверями.

В материале отмечается, что мужчина ушел на охоту и, вернувшись, услышал, как россиянки говорили о нем. Подумав, что они смеются над ним, подозреваемый выстрелил в женщин из дробовика.

Также сообщается, что полиция разыскивает двух рабочих, которые помогли подозреваемому выкопать яму. Подчеркивается, что об убийстве они не знали: подозреваемый сказал им, что хочет заложить фундамент для площадки для барбекю.

Ранее корреспондент «Известий» показал место обнаружения тел двух убитых на Кипре россиянок. По словам журналиста, тела россиянок были найдены в яме в глухой деревне, где проживает около 300 человек.

В российском посольстве в Республике Кипр рассказали, что пропавшие туристки обнаружены мертвыми, задержаны три человека, один из которых признался в убийстве. По словам представителя посольства, одна из убитых женщин прилетела на Кипр в начале лета, а вторая — примерно полтора месяца назад. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.

Тела двух российских туристок, пропавших без вести на Кипре, обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха. Отмечалось, что подозреваемого в убийстве россиянок 32-летнего мужчину задержали десять дней назад. Во время допроса он признался в убийстве женщин и сказал, что закопал их в саду дома отдыха, в котором он работал строителем, а затем показал это место.

До этого, 17 ноября, туристки из России 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова были объявлены пропавшими без вести в Ларнаке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021