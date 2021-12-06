Подозреваемый в убийстве россиянок на Кипре заключен под стражу

32-летний уроженец Сирии заключен под стражу в кипрском Лимасоле на восемь дней в связи с умышленным убийством двух россиянок, тела которых нашли закопанными во дворе дома отдыха в горах. Об этом 6 декабря сообщило местное издание Cyprus Mail.

По просьбе подозреваемого слушание проходило за закрытыми дверями.

В материале отмечается, что мужчина ушел на охоту и, вернувшись, услышал, как россиянки говорили о нем. Подумав, что они смеются над ним, подозреваемый выстрелил в женщин из дробовика.

Также сообщается, что полиция разыскивает двух рабочих, которые помогли подозреваемому выкопать яму. Подчеркивается, что об убийстве они не знали: подозреваемый сказал им, что хочет заложить фундамент для площадки для барбекю.

Ранее корреспондент «Известий» показал место обнаружения тел двух убитых на Кипре россиянок. По словам журналиста, тела россиянок были найдены в яме в глухой деревне, где проживает около 300 человек.

В российском посольстве в Республике Кипр рассказали, что пропавшие туристки обнаружены мертвыми, задержаны три человека, один из которых признался в убийстве. По словам представителя посольства, одна из убитых женщин прилетела на Кипр в начале лета, а вторая — примерно полтора месяца назад. Обе туристки снимали квартиру в Ларнаке.

Тела двух российских туристок, пропавших без вести на Кипре, обнаружили закопанными в саду местного дома отдыха. Отмечалось, что подозреваемого в убийстве россиянок 32-летнего мужчину задержали десять дней назад. Во время допроса он признался в убийстве женщин и сказал, что закопал их в саду дома отдыха, в котором он работал строителем, а затем показал это место.

До этого, 17 ноября, туристки из России 43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова были объявлены пропавшими без вести в Ларнаке.