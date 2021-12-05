Тела двух российских туристок нашли закопанными в саду на Кипре

Тела двух гражданок России, пропавших без вести 17 ноября, нашли в саду дома отдыха на Кипре. Об этом 5 декабря сообщает Cyprus Mail.

43-летняя Хаят Аль-Раиси и 33-летняя Мария Газибагандова прибыли на Кипр как туристки — одна в начале лета, другая около полутора месяцев назад. В середине ноября девушки пропали.

В конце ноября был задержан подозреваемый в убийстве россиянок. Им оказался 32-летний гражданин Сирии. Во время допроса он признал свою вину. Мужчина сказал, что закопал тела девушек в саду дома отдыха, в котором он работал строителем, и показал это место.

Следователи также нашли следы крови, совпадающей с ДНК одной из жертв. Кровь была обнаружена и на мини-экскаваторе, использованном при строительных работах.

В конце июля в Грузии нашли тело гражданки Австралии Шанай Брук. По одной из версий, девушку убили. Ее тело обнаружили в ущелье под колесом обозрения. Отмечалось, что оно было прикрыто ветками и листьями.