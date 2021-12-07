Диетолог перечислила полезные свойства творога

Диетолог Ольга Кораблева 7 декабря назвала полезные свойства творога. По ее словам, этот продукт благоприятно скажется на состоянии костей, печени, мышц, а также нормализует сон и поможет похудеть.

Эксперт отметила, что в твороге содержится аминокислота, которая избавляет от бессонницы, тревожности и депрессии. Также продукт богат кальцием и фосфором.

«Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами, кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше», — сказала Кораблева «РИА Новости».

Также с помощью творога можно быстро насытиться. Диетолог сказала, что в среднем в 100 г творога с жирностью в 9% всего 169 ккал, и при этом 16% белка.

«Таким образом, у вас, скорее всего, не получится переедать. И, скорее всего, с творогом в меню вы съедите даже меньше пищи, чем обычно», — сказала Кораблева.

Кроме того, творог следует включить в рацион людям, часто употребляющим жирную пищу.

«Творог содержит аминокислоту митеонин, которая в целом позитивно влияет на жировой обмен, а кроме того, снижает плохой холестерин в крови», — заключила эксперт.

6 декабря тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан рассказала, что в зимнее время года важно употреблять витамины D, C и цинк, чтобы укрепить иммунитет. 3 декабря стало известно, что употребление кофейных напитков способствует более острому зрению, улучшает реакцию и повышает внимание.