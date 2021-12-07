Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Мир
Кремль увидел смысл в разговоре с Байденом на фоне сообщений о санкциях
Экономика
Минтруд подготовил предложения о компенсации инфляции для пенсионеров
Мир
Лавров назвал заявления Киева «потоками сознания»
Мир
Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции 8 декабря
Экономика
Греф назвал небылицами сообщения СМИ о готовящихся санкциях против России
Мир
В Госдуме оценили дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Общество
Песков назвал рабочим процессом разные мнения регионов по QR-кодам
Мир
В Белоруссии заявили о способности вместе с Россией выдержать любое давление
Общество
Инфекционист призвал к спокойствию при появлении новых штаммов коронавируса

Диетолог перечислила полезные свойства творога

Диетолог Кораблева: творог очищает печень, нормализует сон и способствует похудению
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог Ольга Кораблева 7 декабря назвала полезные свойства творога. По ее словам, этот продукт благоприятно скажется на состоянии костей, печени, мышц, а также нормализует сон и поможет похудеть.

Сделайте нам красиво: назван самый полезный для женщин фрукт
Им оказался киви, богатый витамином С и фолиевой кислотой

Эксперт отметила, что в твороге содержится аминокислота, которая избавляет от бессонницы, тревожности и депрессии. Также продукт богат кальцием и фосфором.

«Включив его в рацион, вы избавитесь от проблем с зубами, кости станут крепче, а ногти и волосы будут выглядеть лучше», — сказала Кораблева «РИА Новости».

Также с помощью творога можно быстро насытиться. Диетолог сказала, что в среднем в 100 г творога с жирностью в 9% всего 169 ккал, и при этом 16% белка.

«Таким образом, у вас, скорее всего, не получится переедать. И, скорее всего, с творогом в меню вы съедите даже меньше пищи, чем обычно», — сказала Кораблева.

Кроме того, творог следует включить в рацион людям, часто употребляющим жирную пищу.

«Творог содержит аминокислоту митеонин, которая в целом позитивно влияет на жировой обмен, а кроме того, снижает плохой холестерин в крови», — заключила эксперт.

6 декабря тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан рассказала, что в зимнее время года важно употреблять витамины D, C и цинк, чтобы укрепить иммунитет. 3 декабря стало известно, что употребление кофейных напитков способствует более острому зрению, улучшает реакцию и повышает внимание.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021