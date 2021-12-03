Ученые выявили пользу кофеина для остроты зрения

Употребление кофейных напитков способствует более острому зрению, улучшает реакцию и повышает внимание. К такому выводу пришли испанские ученые из Университета Гранады, результаты работы опубликованы в журнале Psychopharmacology.

В эксперименте поучаствовали 20 добровольцев, которые редко пьют кофе. Участников разделили на две группы, одна из которых в течение двух дней принимала капсулы с кофеином, тогда как второй давали плацебо.

Эксперты при помощи специального оборудования изучили динамические навыки остроты зрения за час и через час после приема кофеина, уточняет «Газета.Ru».

Ученые выяснили, что у испытуемых, принимавших капсулы с кофеином, существенно повысилась способность быстро распознавать движущиеся объекты. Кроме того, у них наблюдалось более высокое общее внимание.

При этом принимавшие плацебо участники не показали существенных изменений.

Как пояснила руководитель исследования доктор Кристина Далтон, благотворный эффект кофеина на зрение и внимание обусловлен его бодрящими свойствами.

10 ноября британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе.Специалист отметила, что регулярное потребление кофе, в частности, способствует снижению риска развития болезней сердца и сосудов, поскольку в нем содержатся антиоксиданты, обладающие противовоспалительным действием.