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Эксперт рассказала о необходимых зимой витаминах и добавках

Эксперт Зокколан отметила, что в зимнее время года важно употреблять витамины D, C и цинк
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Тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан рассказала, что в зимнее время года важно употреблять витамины D, C и цинк, чтобы укрепить иммунитет.

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Как отметила Зокколан, витамин D организм получает из солнечного света, однако зимой наблюдается его недостаток, поэтому этот витамин стоит принимать дополнительно. Он содержится в жирной рыбе, сыре, яичных желтках и мясных субпродуктах.

Цинк и витамин С помогают зимой бороться с простудой. Витамин C также важен для восстановления тканей организма, рассказала эксперт 6 декабря сайту Express.

Ранее, 1 декабря, врач-терапевт Тимур Асанов, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ, перечислил фрукты, которые особенно полезно есть в зимний период.

По его словам, прежде всего речь идет об авокадо. Этот фрукт полезен благодаря содержащейся в нем аскорбиновой кислоте. Особенно его рекомендуется есть людям, перенесшим продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела.

Кроме того, зимой полезна айва, в составе которой присутствуют витамины В, Е и РР, а также клетчатка, пектин, каротин и дубильные вещества. Отметил Асанов и апельсин, который укрепляет иммунитет благодаря содержанию витамина Р, аскорбиновой кислоте, каротину, кальцию и фруктовым кислотам. Также этот фрукт полезен для укрепления зубов, костной и нервной систем, очищения печени и нормализации работы ЖКТ.

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