Песков назвал «нормандскую четверку» самодостаточным форматом

Президент России Владимир Путин не намерен предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке», это самодостаточный формат. Такоен заявление 7 декабря сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

7 декабря состоится онлайн-саммит РФ и США. Путин и Байден обсудят Украину, расширение НАТО на восток и международную повестку. Переговоры пройдут на фоне многочисленных сообщений СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

Темами переговоров станут ситуация на Украине и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

Новость дополняется