Путин и Моди прокомментировали сотрудничество России и Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Дели заявил, что заключенные Индией и РФ соглашения укрепят сотрудничество. Российский лидер отметил, что ведется совместная работа в военно-технической области, сообщает телеканал «Известия».

«Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут, укрепят наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках программы «Сделано в Индии», также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики», — заявил Моди.

«Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях — это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем ни с одним нашим партнером. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии», — отметил Путин.

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