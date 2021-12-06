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Водителя такси задержали после стрельбы в пассажира в Сергиевом Посаде
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Водителя такси задержали после стрельбы в пассажира в Сергиевом Посаде

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Полицейские задержали водителя такси, который причинил телесные повреждения пассажиру в Сергиево-Посадском городском округе. Об этом сообщили в понедельник, 6 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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В ведомстве уточнили, что в полицию поступили данные о том, что в медучреждение доставили мужчину 1984 года рождения с телесными повреждениями.

«По предварительной информации, между пассажиром и водителем такси произошел словесный конфликт, после чего водитель отказался везти мужчину, так как тот находился в состоянии алкогольного опьянения, и высадил его на Вокзальной площади. На улице между ними произошла драка, в ходе которой водитель применил травматическое оружие», — сказали агентству городских новостей «Москва».

Сотрудники МВД в ходе розыска установили и доставили в отдел полиции 42-летнего жителя Пензенской области. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее, 4 декабря, суд арестовал водителя Cadillac Дмитрия Махалова, выстрелившего в таксиста в Москве, до 3 февраля. 39-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»), передает RT.

Инцидент произошел 3 декабря на Большой Грузинской улице. «Известия» опубликовали видеозапись, сделанную в момент конфликта.

По предварительным данным, таксист стоял в правом ряду, включив «аварийку». Водитель Cadillac Escalade не мог проехать. Между мужчинами произошла словесная перепалка, а затем водитель внедорожника осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия.

Стрелявший скрылся с места происшествия, но был задержан. Пострадавшего госпитализировали.

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