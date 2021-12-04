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Суд арестовал до 3 февраля обвиняемого по делу о стрельбе в центре Москвы

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Суд арестовал водителя Cadillac Дмитрия Махалова, выстрелившего в таксиста в Москве, до 3 февраля. Об этом 4 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

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39-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»).

Инцидент произошел 3 декабря на Большой Грузинской улице. «Известия» опубликовали видеозапись, сделанную в момент конфликта.

По предварительным данным, таксист стоял в правом ряду, включив «аварийку». Водитель Cadillac Escalade не мог проехать. Между мужчинами произошла словесная перепалка, а затем водитель внедорожника осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия.

Стрелявший скрылся с места происшествия, но был задержан. Пострадавшего госпитализировали.

Известно, что Махалов уже был судим. Он был фигурантом дела о краже, также стал участником потасовки в Химках, в ходе которой ударил своего оппонента в грудь брелоком в виде крестовой отвертки. Кроме того, мужчина, предположительно, участвовал в еще одном дорожном конфликте.

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