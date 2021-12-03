Опубликовано видео стрельбы в таксиста в центре Москвы

В в распоряжение «Известий» поступило видео конфликта, произошедшего между двумя мужчинами на Большой Грузинской улице в Москве. На кадрах видно, как водитель Cadillac стреляет в таксиста после перепалки.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 3 декабря.

По предварительным данным, таксист стоял в правом ряду, включив «аварийку», вероятно, дожидаясь пассажира. Водитель Cadillac Escalade не мог проехать. Между мужчинами произошла словесная перепалка, а затем водитель внедорожника осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия. Затем он скрылся с места происшествия, но позже был был задержан. Пострадавшего госпитализировали.

По информации канала РЕН ТВ, ранее подозреваемый в нападении на таксиста был судим. В 2009 году был фигурантом дела о краже. Двумя годами ранее он стал участником потасовки в Химках, в ходе которой ударил своего оппонента в грудь брелком в виде крестовой отвертки.