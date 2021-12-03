Подозреваемый в нападении на таксиста в Москве ранее был судим

Подозреваемый в нападении на таксиста в ходе дорожного конфликта в центре Москвы ранее был судим. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, Дмитрий Махалов в 2009 году был фигурантом дела о краже. Двумя годами ранее он стал участником потасовки в Химках, в ходе которой ударил своего оппонента в грудь брелоком в виде крестовой отвертки.

Также мужчина, предположительно, участвовал в еще одном дорожном конфликте. Возможной причиной драки стало нежелание водителя автомобиля Mercedes уступить дорогу Махалову. Когда к месту происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, мужчины завершили потасовку.

Инцидент произошел ранее в этот день на Большой Грузинской улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из них осуществил выстрел, предварительно, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.