Путин и Моди подтвердили важность полного выполнения СВПД

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди сошлись во мнении, что необходимо полностью выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а также выразили поддержку усилиям, направленным на скорейшее восстановление иранской «ядерной сделки».

«Стороны вновь подтвердили важность полного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий и резолюции Совета Безопасности ООН 2231 и выразили поддержку соответствующим усилиям, направленным на скорейшее восстановление «ядерной сделки», — говорится 6 декабря в заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнерство во имя мира, прогресса и процветания».

29 ноября сообщалось, что Вашингтон по-прежнему считает своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе.

Ранее, 24 ноября, Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении призвали Иран немедленно восстановить доступ для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объекту TESA в Карадже. Также в обращении сказано, что Тегеран обладает достаточным количеством ядерного топлива, чтобы после обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

В тот же день газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщила, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Иран из-за того, что не смог добиться согласия на доступ инспекторов на объект, где, по его мнению, может создаваться оборудование для иранской ядерной программы. По данным издания, Иран предложил предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ на объект в Карадже в обмен на частичную приостановку расследования агентства по поводу обнаруженных в Иране ядерных материалов. На это предложение Рафаэль Гросси ответил отрицательно.

24 ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Россия обеспокоена расширением масштабов ядерной программы Ирана и всё большим ее отклонением от параметров, согласованных СВПД. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо исправлять сложившуюся ситуацию, а также установить причины отклонения Тегерана от ядерной сделки. Переговоры в Вене по восстановлению СВПД Ульянов посчитал единственным путем решения проблемы.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.