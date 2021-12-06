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В ВОЗ заявили о росте смертности от малярии из-за сбоев в здравоохранении

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Около 47 тыс. человек умерли в 2020 году от малярии из-за сбоев в мире в работе служб по предотвращению этого заболевания, что вызвано пандемией коронавируса. Эти данные приведены в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в понедельник, 6 декабря, в Женеве.

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Согласно оценкам ВОЗ, в прошлом году около 241 млн человек заболели малярией и около 627 тыс. умерли от этой болезни. По сравнению с 2019 годом число заболевших возросло на 14 млн, а умерших — на 69 тыс., передает НСН.

«Примерно две трети этих дополнительных смертей (47 тыс.) были связаны со сбоями во время пандемии [коронавируса] в мероприятиях по предотвращению малярии, диагностированию и лечению», — цитирует документ ТАСС.

В ВОЗ отметили, что «ситуация могла быть хуже». В начале пандемии организация прогнозировала, что в странах Африки, которые расположены южнее Сахары, число умерших от малярии вырастет в два раза в связи со сбоями в работе системы здравоохранения. Но многие страны предприняли срочные действия для поддержки направленных на борьбу с этой болезнью программ, и это помогло предотвратить наихудший сценарий.

Ранее, 7 октября, ВОЗ рекомендовала широкое применение вакцины RTS,S/AS01 (RTS,S) от малярии среди детей в странах Африки к югу от Сахары.

23 сентября была опубликована статья, в которой говорится, что международная группа ученых зафиксировала в Северной Уганде устойчивую форму малярии, которая способна оказывать сопротивление лекарству.

Специалисты указали на возможность трансграничного распространения по Африке в будущем. Теперь, по рекомендации ученых врачи, борющиеся с малярией, должны использовать три, а не два препарата в сочетании с артемизинином.

Ранее, в июле, специалисты Лондонской школы гигиены и тропической медицины подчеркнули, что изменение климата спровоцировало более быстрое распространение малярии и лихорадки денге, переносчиками которых являются комары. По их словам, в некоторых африканских странах, в том числе в Судане и Эритрее, а также в южноамериканской Колумбии, с начала века наблюдается значительное возрождение малярии.

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