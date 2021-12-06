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Церемония прощания с Марком Рудинштейном пройдет 8 декабря

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Церемония прощания с создателем «Кинотавра», продюсером Марком Рудинштейном состоится 8 декабря в Доме кино. Об этом сообщила в понедельник, 6 декабря, супруга Рудинштейна Наталия.

«Прощание состоится 8 декабря в 11:30 в Доме кино. Затем состоится кремация, это отдельно», — сказала Наталия в беседе с «РИА Новости».

О смерти Рудинштейна стало известно накануне.

Продюсера госпитализировали 17 ноября. По некоторым данным, его доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления состояние Рудинштейна было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

5 декабря председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов подчеркнул, что память создателя «Кинотавра» должна быть увековечена. Он назвал продюсера яркой личностью.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен». В 2003 году был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

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