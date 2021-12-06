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Суд по жалобе Samsung на запрет продажи ряда смартфонов отложен до января

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Девятый апелляционный арбитражный суд отложил на 31 января 2022 года рассмотрение жалоб корейской Samsung Electronics ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» на решение столичного Арбитражного суда о запрете использования продукции, включающей в себя платежный сервис Samsung Pay по иску Sqwin SA. Эта информация размещена в картотеке арбитражных дел в понедельник, 6 декабря.

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Рассмотрение жалобы отложили из-за того, что в Девятый апелляционный арбитраж пока не поступила жалоба ответчиков — ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и «Самсунг Электроникс Ко., Лтд» (Корея) — на дополнительное решение московского арбитража от 26 октября 2021 года по этому же иску. Согласно дополнительному решению, запрещается ввоз и продажа в России 61 модели смартфонов Samsung. Следующее заседание назначили на 31 января 2022 года.

«Мы по-прежнему уверены в юридической правоте нашей позиции и готовы ее отстаивать в рамках арбитражного разбирательства. Тем не менее считаем, было бы правильным вначале дождаться рассмотрения возражений «Самсунг», поданных в ноябре в Палату по патентным спорам», — заявил управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева, который представляет интересы Samsung.

3 декабря «Известия» сообщали, что бизнес предупредил об угрозе дефицита электроники, который может возникнуть из-за обострения конфликта между Samsung и компанией Sqwin SA, считающей, что в Samsung Pay незаконно используется ее патент. Об этом «Известиям» сказали в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

21 октября столичный арбитраж сообщил, что запрещает Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить и продавать на территории России 61 модель смартфонов этой марки, среди которых Samsung Galaxy Z Flip. Инициировала запрет швейцарская «Сквин СА», выступающая против использования Samsung Pay в РФ. В компании считают, что сервис нарушает право на изобретение «Система электронных платежей», защищенное российским патентом.

В июле московский арбитраж удовлетворил иск «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co. Ltd за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя. Согласно тексту решения, «суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну».

Решение суда не включало список конкретных моделей, запрещенных к ввозу и продаже. В августе истец подал ходатайство, указав, что суд неполностью рассмотрел уточненные требования.

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