Суд по жалобе Samsung на запрет продажи ряда смартфонов отложен до января
Девятый апелляционный арбитражный суд отложил на 31 января 2022 года рассмотрение жалоб корейской Samsung Electronics ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» на решение столичного Арбитражного суда о запрете использования продукции, включающей в себя платежный сервис Samsung Pay по иску Sqwin SA. Эта информация размещена в картотеке арбитражных дел в понедельник, 6 декабря.
Рассмотрение жалобы отложили из-за того, что в Девятый апелляционный арбитраж пока не поступила жалоба ответчиков — ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и «Самсунг Электроникс Ко., Лтд» (Корея) — на дополнительное решение московского арбитража от 26 октября 2021 года по этому же иску. Согласно дополнительному решению, запрещается ввоз и продажа в России 61 модели смартфонов Samsung. Следующее заседание назначили на 31 января 2022 года.
«Мы по-прежнему уверены в юридической правоте нашей позиции и готовы ее отстаивать в рамках арбитражного разбирательства. Тем не менее считаем, было бы правильным вначале дождаться рассмотрения возражений «Самсунг», поданных в ноябре в Палату по патентным спорам», — заявил управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева, который представляет интересы Samsung.
3 декабря «Известия» сообщали, что бизнес предупредил об угрозе дефицита электроники, который может возникнуть из-за обострения конфликта между Samsung и компанией Sqwin SA, считающей, что в Samsung Pay незаконно используется ее патент. Об этом «Известиям» сказали в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
21 октября столичный арбитраж сообщил, что запрещает Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить и продавать на территории России 61 модель смартфонов этой марки, среди которых Samsung Galaxy Z Flip. Инициировала запрет швейцарская «Сквин СА», выступающая против использования Samsung Pay в РФ. В компании считают, что сервис нарушает право на изобретение «Система электронных платежей», защищенное российским патентом.
В июле московский арбитраж удовлетворил иск «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co. Ltd за использование изобретения по патенту № 2686003 без согласия правообладателя. Согласно тексту решения, «суд фактически запрещает работу платежного сервиса Samsung Pay в России, а также ввоз устройств с его поддержкой в страну».
Решение суда не включало список конкретных моделей, запрещенных к ввозу и продаже. В августе истец подал ходатайство, указав, что суд неполностью рассмотрел уточненные требования.