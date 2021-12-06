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Мурашко указал на обращение за дополнительной медпомощью 85% перенесших COVID-19

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Порядка 85% людей, переболевших коронавирусом, довольно скоро после своего выздоровления обращаются в лечебные учреждения за дополнительной медицинской помощью. Об этом 6 декабря на форуме в рамках «Российской недели здравоохранения-2021» заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Вдумайтесь, после перенесенного ковида 85% пациентов обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения», — сказал он.

Критический осмотр: после коронавируса россияне пройдут диспансеризацию
Отправиться на медицинское обследование можно уже с 1 июля

По словам министра, это свидетельствует о том, что государственная программа по углубленной диспансеризации очень важна на данный момент.

«Мы также видим высокую потребность в скрининговых процедурах — прохождении диспансеризации россиянами, перенесшими новую коронавирусную инфекцию», — добавил Мурашко.

Ранее, 20 ноября, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова назвала уязвимые после COVID-19 системы организма. По утверждению врача, после выздоровления от короновируса необходимо регулярно мониторить состояние здоровья, обращая особое внимание на дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

31 августа стало известно, что на проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19 Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования в текущем году выделили средства из федерального бюджета в размере 847,6 млн рублей. Отмечалось, что столичное правительство внесло изменения в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи гражданам на 2021–2023 годы, предусматривающую проведение углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом.

1 июля в России стартовала программа углубленной диспансеризации для людей, переболевших COVID-19. Уточнялось, что данную процедуру можно не проходить: это право, а не обязанность. На проверку пригласят тех, кто перенес болезнь в средней или тяжелой формах. 29 июня премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит регионам порядка 6 млрд рублей для начала данной программы.

Позднее, 7 июля, Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углубленную диспансеризацию, при этом приоритет будет у перенесших коронавирус. По состоянию на 21 июля расширенную диспансеризацию начали проводить в 67 российских регионах.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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