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Канада отказалась увеличивать военный контингент на Украине по просьбе Киева

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Украине следует действовать осторожно и дипломатично, а увеличение численности войск на территории страны будет раздражать Россию. Такое мнение в понедельник, 6 декабря, высказал начальник штаба обороны Канады Вейн Эйри.

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Таким образом Эйри отреагировал на просьбу министра обороны Украины Андрея Резникова, днем ранее предложившего направить в страну 500 военных инструкторов из Канады.

«Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия», — заявил начальник штаба обороны Канады сайту The Globe & Mail.

Резников накануне добавил, что Украина нуждается в современном вооружении, поэтому необходимо, чтобы США и Великобритания предоставили Киеву поддержку в «противостоянии с Россией». Также министр отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе необходимо дислоцировать иностранных военных, в том числе и канадских.

Заявления Резникова оценил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. В своем Telegram-канале он написал, что над территорией Украины должен развеваться национальный флаг, а не три флага иностранных государств.

Ранее, 2 декабря, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Он отметил, что деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

22 октября министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

Поставки вооружений США для Украины проводятся в рамках договоренности между странами о предоставлении Киеву оборонной помощи в $250 млн, медицинского оборудования, средств вооружения, боеприпасов, высокоточного оружия и средств радиолокационного наблюдения. Военная помощь Украине оценивается в $60 млн.

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги февральского госпереворота в Киеве и объявили о своей независимости. Встретив сопротивление Донбасса, новые украинские власти обвинили в участии в конфликте Россию. Москва категорически отвергла подобные бездоказательные обвинения.

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