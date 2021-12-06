В «Газпроме» назвали объем израсходованного Европой газа из ПХГ

Европейские страны уже потратили почти четверть объемов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища (ПХГ). Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы отобрано уже около четверти (23,4%) от объема газа, закачанного в этом году», — говорится в сообщении.

24 ноября начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев заявил, что острая нехватка сжиженного природного газа (СПГ) стала причиной газового кризиса в Европе, она спровоцировала действия на повышение цен региональными игроками.

Он добавил, что Европа в 2021 году столкнется с ростом выбросов углекислого газа из-за роста потребления угля.

19 ноября российский сенатор Алексей Пушков указал на то, что европейцам внушают и будут продолжать внушать, что в газовом кризисе в Европе виновата Россия, несмотря на то что после приостановки сертификации трубопровода «Северный поток – 2» цены на газ возросли на 18%. Он напомнил, что российская сторона стабильно поставляет газ в Европу.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступали государства Прибалтики, Польша, США и Украина.