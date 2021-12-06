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Юрист назвала условия для принудительного демонтажа остекления балконов

Юрист Свиридова объяснила условия для принудительного демонтажа остекления балконов
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Новые правила по обшивке и остеклению балконов не затронут собственников жилья, которые уже произвели такие работы. Как объяснила в понедельник, 6 декабря, «Известиям» юрист Мария Свиридова, переделывать или демонтировать могут заставить только владельцев квартир, которые расположены в домах с закрепленными в паспортах строения фасадами.

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При этом, по ее словам, в основном это касается исторических зданий.

Свиридова посоветовала собственникам квартир, которые решились остеклить балкон или обшить его все-таки согласовывать изменения, так как у современных зданий в большинстве своем фасад закреплен в документах. Кроме того, при изменении стоит учитывать расчет нагрузки, так как остекление и утепление — разные вещи, однако не все это понимают.

«Но если соцнайм, то это другой разговор, но там и раньше по-хорошему делать ничего нельзя без согласования», — подчеркнула она.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года. Ими вводится запрет на обшивку или остекление балконов нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Чтобы получить разрешение на перепланировку, необходимо будет обратиться в архитектурную инспекцию. Это позволит убедиться, что изменения предполагаются проектом строительства дома.

Собственникам же жилья необходимо получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедится, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию.

При этом в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметили, что штрафы за остекленные балконы не являются нововведением — они существовали и прежде.

В ведомстве отметили, что надзорные органы и сейчас могут применять штрафные санкций при нарушении правил перепланировки и переустройства.

Ключевым отличием нового документа от действующих правил, как объяснили в Минстрое «Известиям», является аспект, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

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