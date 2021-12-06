Минстрой изменил правила по самовольной обшивке и остеклению балконов

С 1 марта 2022 года, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, в силу вступят новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов.

Согласно приказу ведомства «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», такие изменения запрещается проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам же жилья необходимо получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедится, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию. Чтобы несколько облегчить задачу можно узнать у соседей, имеется ли подобное разрешение у них. В случае его наличия собственник жилья может воспользоваться действующим проектом, к нему приложить специально составленный документ, в котором указываются ряд характеристик: цвет, размер, вес, используемые материалы, после чего прикрепить к ним справку от управляющей компании, в которой подтверждается соответствие остекления вашего балкона общей архитектурной концепции.

В том случае, если соседи не располагают необходимым разрешением, придется самостоятельно направить заявку на рассмотрение проекта и его согласование в архитектурном управлении.

Кроме того, с 1 марта 2022 года в России утратят силу нынешние правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Начнут действовать новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года № 1498. Они будут действовать шесть лет.

Одно из изменений правил касается того, что для лиц, которые пользуется государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие в настоящее время правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.