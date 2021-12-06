В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов

Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

«Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — говорится в сообщении.

С 1 марта 2022 года, согласно приказу Минстроя, в силу вступят новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Отмечалось, что такие изменения запрещается проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Собственникам жилья будет необходимо получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедиться, что возможность изменений предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию.

Также с 1 марта 2022 года в России утратят силу нынешние правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Начнут действовать новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года № 1498.

Одно из изменений правил касается того, что для лиц, которые пользуется государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие в настоящее время правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.