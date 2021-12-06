Минстрой назвал ключевое отличие новых правил остекления балконов

В Минстрое в понедельник, 6 декабря, «Известиям» разъяснили изменение в штрафах за обшивку или остекление балконов.

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — рассказали в ведомстве.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года. Ими вводится запрет на обшивку или остекление балконов нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Чтобы получить разрешение на перепланировку, необходимо будет обратиться в архитектурную инспекцию. Это позволит убедиться, что изменения предполагаются проектом строительства дома.

При этом в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметили, что штрафы за остекленные балконы не являются нововведением — они существовали и прежде.

В ведомстве отметили, что надзорные органы и сейчас могут применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства.

Также с 1 марта 2022 года в России утратят силу нынешние правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Начнут действовать новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года № 1498.

Одно из изменений правил касается того, что для лиц, которые пользуются государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие в настоящее время правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.