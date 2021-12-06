Прямой эфир
Мир
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Байдена 7 декабря
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
В Кремле оценили слухи о заболевших штаммом «Омикрон» в РФ
Политика
В ГД назвали «старой пластинкой» заявления о якобы вторжении РФ на Украину
Общество
В России за сутки выявили 32 136 случаев COVID-19
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту обледенения самолета S7
Мир
Лукашенко рассказал о судьбе Белоруссии в случае прихода оппозиции к власти
Экономика
Экономист призвал ЦБ разъяснить заявление о компенсациях жертвам мошенников
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Общество
В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по переводу школ на онлайн-обучение

Минстрой назвал ключевое отличие новых правил остекления балконов

Минстрой: штрафы за остекление балконов теперь будут касатся и юридических лиц
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Минстрое в понедельник, 6 декабря, «Известиям» разъяснили изменение в штрафах за обшивку или остекление балконов.

Строить планы: когда ремонт грозит выселением из квартиры
Что можно и нельзя во время перепланировки

«Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений», — рассказали в ведомстве.

Новые правила вступят в силу 1 марта 2022 года. Ими вводится запрет на обшивку или остекление балконов нанимателям в квартирах и домах, которые используются по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Чтобы получить разрешение на перепланировку, необходимо будет обратиться в архитектурную инспекцию. Это позволит убедиться, что изменения предполагаются проектом строительства дома.

При этом в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметили, что штрафы за остекленные балконы не являются нововведением — они существовали и прежде.

В ведомстве отметили, что надзорные органы и сейчас могут применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства.

Также с 1 марта 2022 года в России утратят силу нынешние правила пользования жилыми помещениями от 2006 года. Начнут действовать новые — согласно постановлению правительства от 6 сентября 2021 года № 1498.

Одно из изменений правил касается того, что для лиц, которые пользуются государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении наймодателю о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем. Действующие в настоящее время правила требуют сообщать об этом в муниципалитет только в случае необходимости.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021