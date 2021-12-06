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Россия и Индия подписали соглашения по военному сотрудничеству

Россия и Индия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству
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Индия и Россия подписали ряд соглашений, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил глава минобороны Индии Раджнатх Сингх на своей странице в Twitter.

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«Индия высоко ценит серьезную поддержку России», — заявил Сингх по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По словам главы индийского оборонного ведомства, власти Индии надеются, что сотрудничество двух стран принесет мир, процветание и стабильность всему региону.

4 декабря посол России в Индии Николай Кудашев рассказал «Известиям», что речь может идти о контрактах на поставку в Индию и организацию лицензионного производства там автоматов АК203 и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С».

В тот же день посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев в преддверии приезда в Индию президента РФ Владимира Путина заявил, что российская и индийская стороны заинтересованы в насыщенности этого визита. По его словам, встреча состоится несмотря на тревоги, связанные с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Путин проведет в Индии один день, но программа переговоров будет очень плотной.

Переговоры российского лидера и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдут 6 декабря. Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Путин был с официальным визитом в Индии в октябре 2018 года. Тогда было подписано соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» на сумму свыше $5 млрд.

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