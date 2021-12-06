«Наше сотрудничество в обороне трансформируется в расширение производства»

На встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Нью-Дели можно ожидать подписания целого ряда соглашений в сферах энергетики, торговли и обороны. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. По его словам, Индия активно работает над углублением связей с российским Дальним Востоком, невзирая на пандемию COVID-19. В частности, близится к завершению подготовка технико-экономического обоснования Восточного морского коридора (Ченнаи–Владивосток), который позволит расширить двустороннюю торговлю между странами по морскому пути. В преддверии саммита лидеров двух стран 6 декабря глава индийской дипломатии объяснил, на чем было основано решение о создании формата «2+2» с Россией, а также рассказал о взаимодействии двух стран на афганском направлении и в сфере борьбы с коронавирусом.

Наше сотрудничество_4 Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар Фото: Global Look Press/MFA Russia

— В преддверии саммита лидеров России и Индии состоится первый диалог «2+2» между министрами иностранных дел и обороны двух стран. Чем обусловлена необходимость такого формата, учитывая, что между двумя странами уже налажено плодотворное сотрудничество как по военной линии, так и по каналам МИДов?

— О создании диалога «2+2» было объявлено после телефонного разговора между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным 28 апреля 2021 года. Индия и Россия, будучи близкими стратегическими партнерами, ведут диалог с широкой и сложной повесткой дня. И создание нового формата обеспечит подходящую платформу для обсуждения взаимосвязанных и сквозных тем.

— В настоящее время Индия проводит аналогичный диалог с Австралией, Японией и США. Россия станет четвертой страной, с кем Нью-Дели учреждает такой формат. Как новости об этом были встречены союзниками Индии по QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности Нью-Дели, Вашингтона, Канберры и Токио), выражалась ли ими какая-то озабоченность в этой связи?

— Как и многие крупные государства, Индия проводит независимую внешнюю политику. Отношения со странами-партнерами основаны на их собственных достоинствах. Решение о создании формата «2+2» с Россией было основано на взаимном желании укрепить наше особое и привилегированное стратегическое партнерство. Это должно быть очевидно для всего остального мира.

Наше сотрудничество_1 Встреча лидеров QUAD в Белом доме. Вашингтон, 24 сентября 2021 года Фото: Global Look Press/CNP/AdMedia

— Ожидается, что на саммите лидеров стороны завершат работу над рядом соглашений в области обороны, торговли и инвестиций, а также науки и техники. Не могли бы вы более конкретно остановиться на наиболее важных соглашениях, которые должны быть подписаны?

— Да, ряд двусторонних соглашений и меморандумов о взаимопонимании по важным областям, включая энергетику, торговлю и инвестиции, оборону, культурное сотрудничество и связи между людьми, должны быть завершены к двустороннему саммиту 6 декабря 2021 года.

— Ожидаете ли вы, что на саммите будет достигнут прогресс по двум крупным оборонным сделкам, касающимся поставок и производства российских винтовок АК-203 и ПЗРК «Игла-С»?

— Российско-индийское сотрудничество в области обороны уже давно является неотъемлемой частью нашего стратегического партнерства. И оно неуклонно трансформируется в расширение совместного производства и исследований в соответствии с индийской политикой опоры на собственные силы. Мы адаптируемся к этим изменениям как на национальном уровне, так и в глобальной ситуации. Конкретные же детали соглашений и контрактов будут обнародованы министерством обороны.

Наше сотрудничество_2 Автомат АК-203 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Визит премьер-министра Моди во Владивосток в 2019 году послужил толчком для формирования новой индийской политики «Действуй на Дальнем Востоке», где приоритет отдается межрегиональному сотрудничеству. Стал ли коронавирус помехой в ее развитии?

— Визит премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток в 2019 году активизировал наше межрегиональное сотрудничество с Россией, особенно на российском Дальнем Востоке. Именно там он начал политику Индии в отношении Дальнего Востока с четким намерением активно взаимодействовать с регионом. Наши две страны совместно работают над изучением возможностей для сотрудничества в различных секторах. Мы также работаем над расширением нашей торговли с регионом. В первой половине 2021 года этот показатель значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оба наших лидера уделяют особое внимание развитию связей между различными штатами Индии и дальневосточными российскими регионами.

Несмотря на пандемию COVID-19, мы активно работаем с Россией над углублением наших связей с Дальним Востоком. После визита премьер-министра во Владивосток состоялся и ряд визитов на высоком уровне, включая визиты двух министров нефти и природного газа во Владивосток, последний из которых прошел в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2021 года. В этом году из всех стран у Индии была самая большая делегация на форуме. Премьер-министр также выступил на пленарном заседании, на котором присутствовал президент Путин, где он подчеркнул неизменную заинтересованность Индии в конструктивном и существенном взаимодействии с российским Дальним Востоком. Президент Путин признал концепцию «Сангам» (подразумевающую, по определению Нарендры Моди, что Владивосток — место «слияния» Евразии и Индо-Тихоокеанского региона. — «Известия»), предложенную премьер-министром Индии в качестве инструмента развития для стран региона.

Кроме того, мы продолжаем создавать системы и институты для расширения нашего взаимодействия с регионом. Мы заказали технико-экономическое обоснование Восточного морского коридора для анализа расширения двусторонней торговли по морскому пути, и оно близится к завершению. Мы продолжаем поддерживать тесные контакты с регионами Дальнего Востока посредством серии виртуальных встреч. Недавно правительство Гуджарата направило приглашения губернаторам Дальнего Востока России принять участие в саммите Vibrant Gujarat в следующем году (саммит инвесторов, проводимый раз в два года правительством штата. – «Известия»). Это явный сигнал о нашем неизменном интересе к взаимодействию с Дальним Востоком.

Наше сотрудничество_3 Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии подписания совместных документов по итогам российско-индийских переговоров на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 4 сентября 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— До прихода талибов (радикальное движение «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) к власти в Афганистане Россия и Индия существенно различались в своем отношении к движению. Насколько теперь близки взгляды двух стран на то, что происходит в этой стране? И какие конкретные области сотрудничества есть у Нью-Дели и Москвы на афганском направлении?

— Последние события в Афганистане оказывают непосредственное влияние на регион и наши соответствующие интересы. Терроризм, региональная нестабильность, незаконный оборот наркотиков, оказание гуманитарной помощи и т.д. являются общими проблемами, которые могут быть решены только совместными усилиями. Поэтому вполне естественно, что Индия и Россия тесно сотрудничают. В августе 2021 года наши лидеры договорились о создании постоянного консультативного механизма между Индией и Россией во главе с советниками по национальной безопасности (Аджит Довал с индийской стороны и Николай Патрушев с российской. — «Известия»). Их первая встреча состоялась в сентябре. Индия официально приняла участие во встрече в московском формате по Афганистану. В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев участвовал в делийском диалоге по региональной безопасности. Таким образом, наша совместная вовлеченность в этот вопрос продолжается.

— Индия и Россия наладили неплохое сотрудничество в области вакцин против COVID-19, и «Спутник V» по-прежнему единственный — не считая вакцин местного производства Covishield и Covaxin — препарат, доступный для индийцев. Насколько популярной российская вакцина оказалась в Индии?

— Индия и Россия сотрудничают в борьбе с COVID-19 с момента начала пандемии. Наше сотрудничество включает гуманитарную помощь, испытания и производство вакцин. «Спутник-V» был первой зарубежной вакциной, получившей одобрение для использования в Индии. И хотя его использование не было широким, очень важным стало заложенное в этом послание о международном сотрудничестве.