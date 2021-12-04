«Диалог «2+2» России и Индии — не дань политической моде»

Российская сторона готова к подписанию контрактов на организацию лицензионного производства и поставку в Индию автоматов АК203 и переносных зенитных комплексов «Игла-С», эти контракты в целом уже согласованы. Об этом «Известиям» в преддверии визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели 6 декабря рассказал посол РФ в Индии Николай Кудашев . Дипломат также пояснил, для чего страны впервые запускают диалог в формате «2+2» между главами МИД и минобороны, поведал о том, как развивается индийская политика «Действуй на Дальнем Востоке», нацеленная на приоритетное развитие связей с дальневосточными регионами России, а также сообщил, сколько индийцев уже привиты российской вакциной «Спутник V».

«Это наш ответ тенденциям дестабилизации обстановки в мире»

— В преддверии нынешнего саммита Россия и Индия запустят первый диалог в формате «2+2» между главами МИД и минобороны. Для чего Москве понадобился такой формат с Дели, особенно с учетом того, что у двух стран и так идет насыщенное взаимодействие как по военной линии, так и по линии МИД?

— Наши контакты с Индией поддерживаются по различным направлениям на всех уровнях — как в двусторонних, так и многосторонних форматах. Отношения эти — исторически дружественные, лишенные коренных противоречий, получившие статус особо привилегированного стратегического партнерства. Есть ряд направлений, достижения в которых делают наши связи поистине уникальными и непревзойденными другими зарубежными партнерами Нью-Дели — атомная энергетика (Россия — единственная страна, строящая на территории Индии атомные электростанции), военное и военно-техническое сотрудничество (индийские вооруженные силы на 60-70% укомплектованы техникой и оборудованием отечественного производства), космос и ряд других.

Диалог «2+2» Посол РФ в Индии Николай Кудашев Фото: facebook.com/Russian Embassy in India

Востребованность диалога «2+2» между нашими странами, тем не менее, ощущается, разумеется, не как дань политической моде . Это наш ответ тенденциям дестабилизации обстановки в мире, символ нашей готовности сообща, опираясь на общие интересы, ценности и устремления, противостоять им . Особенно важно показать нашу солидарность на фоне деструктивных усилий ряда стран отставить в сторону ооновские и другие коллективные, консенсусные решения, а зачастую и международное право, и создать по своим лекалам и критериям в угоду узким геополитическим интересам новые разделительные линии. Например, поделить Земной шар на демократии и недемократии, формировать коалиции образца «холодной войны» для сдерживания России, Китая и других неугодных государств. И это, к сожалению, сегодняшняя реальность.

Поэтому сейчас мы исходим из необходимости вместе с Индией продемонстрировать приверженность общепринятым нормам и принципам межгосударственных отношений, продвижению равноправной и справедливой многополярности. Выступаем за решение глобальных и региональных проблем на коллективной и прозрачной основе, путем продвижения объединительной повестки дня, как мы это делаем в БРИКС, ШОС и других объединениях. Одновременно институционализация формата «2+2» позволит и далее расширять горизонты взаимодействия по конкретным направлениям.

— На саммите лидеров обе стороны, как ожидается, должны достичь ряда соглашений в области обороны, торговли и инвестиций, а также науки и техники. Какие именно документы могут быть подписаны?

— Работа над будущими договоренностями пока продолжается, поэтому не будем забегать вперед. Могу сказать, что она сочетает как новые решения в развитие итогов предыдущего владивостокского саммита (сентябрь 2019 года), который позволил расширить наше стратегическое партнерство за счет реализации потенциала многопланового сотрудничества на российском Дальнем Востоке, так и проработку других направлений взаимодействия .

Диалог «2+2» Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В частности, мы ожидаем, что новый импульс получит энергетическое, космическое, финансовое, научно-техническое и культурное сотрудничество. Большое внимание будет уделено созданию более благоприятных условий для взаимной торговли и инвестиций, а также связей в аграрной и фармацевтической сферах, наращиванию кооперации в области мирного атома, углублению трансрегиональной взаимосвязанности (в повестке дня, прежде всего, реализация проекта МТК «Север-Юг», осуществление инициативы восстановления морского коридора «Владивосток-Ченнаи»). Конечно, не обойдем стороной и перспективы совместной работы по борьбе с COVID-19.

Рассчитываем, что новые возможности откроются в области обороны и безопасности, которые позволят еще более нарастить потенциал регулярных учений, повысить уровень взаимопонимания и взаимодействия между видами вооруженных сил двух стран . Готовятся контракты по линии военно-технического сотрудничества, в том числе с прицелом на закрепление тенденции в пользу совместных разработок и производств, обмен и передачу технологий — данный аспект, кстати, также во многом характерен только для России.

В ходе контактов на высшем уровне стороны обсудят широкий спектр насущных международно-политических вопросов. Лидеры обменяются мнениями по поводу того, как мы можем способствовать укреплению центральной роли ООН в мировых делах, повышению ее эффективности. «Сверят часы» по повестке дня «Группы двадцати», БРИКС, ШОС и других приоритетных объединений . Сфокусируются на вызовах и угрозах безопасности на нашем общем пространстве Евразии, в том числе в контексте реализации инициативы президента России Владимира Путина о создании Большого евразийского партнерства. Речь прежде всего пойдет о ситуации в Афганистане и о том, как мы совместными усилиями сможем содействовать стабилизации в этой стране, не допустить расползания угроз терроризма, наркотрафика и радикализации . Наметят дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Россия готова делиться не на словах, а на деле»

— Недавно в рамках российско-индийского многомиллиардного контракта начались поставки ЗРК С-400 «Триумф» для ВС Индии. Чем еще может быть продолжено плодотворное военно-техническое сотрудничество двух стран? Каковы шансы выйти, в частности, на подписание контракта на поставку в Индию автоматов АК-203 и их производство в Индии и контракт на поставку и лицензионное производство ПЗРК «Игла-С»?

— Россия продолжает занимать уникальное место в области прямых поставок и совместного с Индией производства вооружения и военной техники, а военно-техническоесотрудничество которому традиционно присущ беспрецедентно высокий уровень доверия. Несмотря на жесткую и, порой, недобросовестную конкуренцию со стороны третьих стран, которые не скрывают попыток вытеснить нас с местного рынка оборонной продукции, фиксируем позитивную динамику развития кооперации в данной сфере.

Диалог «2+2» Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия готова и далее оказывать содействие Индии в создании собственного военно-промышленного комплекса, а также делиться самыми передовыми технологиями не на словах, а на деле . Так, с индийской стороной ведется активная работа в рамках озвученной в 2014 году премьер-министром Нарендрой Моди инициативы по импортозамещению «Делай в Индии». Неизменно подтверждаем настрой на продолжение курса на совместную разработку и производство перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники.

Сегодня один из масштабных проектов в области ВТС — реализация договоренностей на поставку в Индию ЗРК С-400 «Триумф» , которая осуществляется в соответствии с согласованным графиком.

Что касается контрактов на организацию лицензионного производства и поставку сюда автоматов АК203 и комплексов «Игла-С», то они в целом согласованы . Российская сторона готова к их подписанию. Не исключено, что соответствующие решения по этим и многим другим прорабатываемым вопросам могут быть приняты по итогам российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, намеченной на 6 декабря.

«Инвесторы из Индии активно заявляют о себе в ДВФО»

— По итогам визита премьер-министра Моди на ВЭФ во Владивосток два года назад Индия объявила о новой индийской политике «Действуй на Дальнем Востоке», которая ставила в приоритет развитие связей с российским Дальним Востоком. Какие проекты удалось осуществить или продвинуть в рамках этой политики, и насколько сильные коррективы в планы внесла пандемия коронавируса?

— В сентябре 2019 года состоялся целый ряд знаковых событий, во многом определивших дальнейшее продвижение особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами — это и очередной, 20-й российско-индийский саммит, на котором поставлены цели нарастить торгово-инвестиционное взаимодействие с учетом задачи достижения к 2025 году объемов двустороннего товарооборота до $30 млрд, и пленарное заседание ВЭФ с участием премьер-министра Индии.

По итогам этих мероприятий в последние годы заметно активизировались официальные и коммерческие контакты Дальнего Востока и Индии, предприниматели из которой проявляют огромный интереск наращиванию своего присутствия в дальневосточном регионе. Безусловно, пандемия сказалась на всех аспектах наших двусторонних отношений, включая и межрегиональные связи, однако полностью приостановить наше взаимодействие на этом направлении ей не удалось.

Очередным подтверждением этому стал весьма результативный визит во Владивосток в сентябре этого года представительной бизнес-делегации во главе с министром нефти и природного газа Индии Хардипом Сингхом Пури, который, помимо участия в работе ВЭФ, провел рабочие встречи с министром энергетики России Николаем Шульгиновым, руководителями крупнейших российских компаний нефтехимической промышленности — «Роснефти», «Газпромнефти», «Сибура», а также посетил судостроительный комплекс «Звезда».

Примечательно, что на фоне общего экономического спада в 2020 году внешнеторговый оборот Дальневосточного федерального округа с Индией вырос более чем на 5% и превысил $764 млн . При этом эксперты прогнозируют в ближайшей перспективе сохранение подобных тенденций, ставших в последнее время характерными для межрегиональных контактов двух стран. Например, регионы Арктической зоны России нарастили обороты внешней торговли с индийскими партнерами на 12,6% — до $800 млн.

Диалог «2+2» Фото: Global Look Press/Michael Weber/imagebroker

Одним из перспективных направлений видится инвестиционное сотрудничество. Уже сейчас, при ощутимой поддержке с обеих сторон, инвесторы из Индии активно заявляют о себе в ДВФО, вкладываясь в реализацию проектов в сфере энергетики, пищевой промышленности и обработки алмазов.

Кроме того, продолжаются переговоры об инвестициях в добычу коксующегося угля на Дальнем Востоке . Также имеются предпосылки для наращивания поставок российской угольной продукции в Индию. Так, во время «Российской энергетической недели» в октябре руководители Минэнерго России и Минстали Индии подписали меморандум о взаимопонимании для развития сотрудничества в угольной отрасли. Помимо непосредственно развития угольной инфраструктуры и логистики, документ предполагает увеличение в разы поставок коксующегося угля в Индию.

Обсуждается сотрудничество в сфере портовой инфраструктуры, строительства, здравоохранения, зеленой энергетики, туризма. Обоюдную выгоду может принести развитие морского коридора «Владивосток — Ченнаи» , который не только повысит географическую связуемость российского Дальнего Востока с южноиндийским регионом, но и позволит в будущем сократить время транспортировки грузов между двумя странами с 40 до 24 дней.

Многообещающей площадкой для развития научно-технологического партнерства между двумя странами может также стать Инновационный научно-технологический центр, создаваемый в ДВФО. Сейчас Минвостокразвития России и Национальный институт трансформации Индии совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики разрабатывают программу сотрудничества в торговой и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке России и принципах сотрудничества в российской Арктической зоне . Документ обозначит ключевые двусторонние проекты и позволит систематизировать совместную работу на долгосрочную перспективу.

— Важную роль во внешнеполитическом взаимодействии России и Индии занимает Афганистан. Насколько тесно стороны координируются по афганской тематике сейчас, когда талибы (боевики радикального движения «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) у власти? В чем главные точки соприкосновения?

— В условиях драматических перемен в Кабуле, связанных с приходом к власти талибов, — факт, с которым нам всем сегодня приходится работать, — налицо активизация процессов в рамках международных усилий по стабилизации ситуации и социально-экономическому восстановлению этой страны, в том числе с весьма активным участием Индии, являющейся ключевым региональным игроком.

Диалог «2+2» Вид на аэропорт Кабула. 31 августа 2021 года Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi/XinHua

Афганистан сейчас находится в каком-то смысле в «точке бифуркации», для преодоления которой ему нужна внешняя поддержка, естественно, без навязывания чуждых лекал госстроительства . Ведь продолжавшийся последние 20 лет подобный западный эксперимент, по сути, провалился. В контексте стоящих перед этой страной вызовов наше тесное взаимодействие с Индией имеет важное значение и нацелено на обеспечение становления мирного, безопасного, единого, суверенного, стабильного и независимого Афганистана.

На данном треке у нас с Нью-Дели выстроено тесное взаимодействие как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах, прежде всего в рамках Московского формата консультаций, ШОС, в которой функционирует специальная Контактная группа ШОС по Афганистану, диалога Россия-Индия-Китай, контактов глав советов безопасности региональных государств (третья такая встреча состоялась 10 ноября в Нью-Дели) и на площадке Совбеза ООН, где Индия сейчас занимает место непостоянного члена.

Объединяют нас близкие подходы в отношении афганского постконфликтного урегулирования, общее видение стоящих задач и угроз, связанных с чреватой коллапсом гуманитарной ситуацией в Афганистане, подрывной активностью действующих там террористических организаций, внесенных в санкционные списки ООН — ИГИЛ, «Аль-Каиды» и других. Разделяем с индийскими партнерами важность формирования в стране инклюзивного правительства, представляющего все основные этно-политические группы населения. Исходим из императива недопущения перелива из страны террора и наркотиков в государства региона.

И наша совместная плотная работа с Индией на афганском направлении будет только активизироваться.

«Пример идеального партнерства без обременительных преград»

— Индийские СМИ много писали о сложностях со «Спутником V» в стране: сначала были проблемы с поставками второго компонента вакцины, а затем российская вакцина столкнулась с низким спросом среди индийцев. Выправилась ли ситуация сейчас? И есть ли данные о том, какая часть индийцев привилась «Спутником V»?

— Наше сотрудничество с Индией на антиковидном направлении, развивающееся штатно и последовательно, заметно укрепило товарищеский дух нашего двустороннего взаимодействия в целом . Совместными усилиями нам удалось создать пример идеального партнерства без обременительных преград политического свойства и препонов, продиктованных условиями недобросовестной конкуренции.

В духе взаимной поддержки в начале пандемии в прошлом году Индия совершила экстренные поставки в Россию гидроксихлорохина, а в 2021 году российское руководство приняло решение направить сюда крупную партию гумпомощи, в которую вошли кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, антиковидные препараты, а также другие жизненно необходимые лекарственные средства.

Диалог «2+2» Разгрузка партии российской вакцины от коронавируса Sputnik V в аэропорту города Хайдарабад в Индии Фото: РИА Новости/Посольство РФ в Индии

В этих условиях включение индийскими властями вакцины «Спутник V» в программу всеобщей вакцинации — предмет особой гордости. Не так давно общее количество сделанных здесь прививок перевалило за 1 млрд, и среди них, согласно данным местной фармацевтической компании «Доктор Редди Лаборатрис», более 900 тыс. человек было привито нашим препаратом, который с самого начала приобрел здесь популярность за счет высокой эффективности и короткого срока между первым и вторым уколом.

В то же время, мы не концентрируемся на подсчетах, тем более не обращаем внимания на недобросовестные попытки ряда СМИ бросить тень на двусторонние договоренности, придавая излишне эмоциональный характер легко решаемым вопросам технического свойства. Как нам представляется, важнее всего сейчас сфокусироваться на основных задачах — наращивании производства «Спутника V» в Индии, в том числе для экспортных целей, а также сертификации «Спутник Лайт» . Как мы понимаем, его клинические испытания здесь уже начались. Российский фонд прямых инвестиций и его индийские партнеры ведут весьма активную работу на этих направлениях.

Одним из ощутимых на сегодня практических итогов нашей совместной работы стал тот факт, что люди, привившиеся «Спутником V», могут спокойно въезжать в страну. Вопрос о формальном взаимном признании соответствующих прививочных сертификатов — в повестке дня, в этом заинтересованы обе стороны. Это особенно важно в условиях постепенного смягчения властями условий для пребывания иностранцев.