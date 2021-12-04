Россия готова подписать с Индией контракты по ПЗРК «Игла-С» и автоматам Калашникова

Контракты на поставку в Индию и организацию лицензионного производства там автоматов АК203 и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» могут быть подписаны уже 6 декабря в рамках российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству. Об этом «Известиям» рассказал посол России в Индии Николай Кудашев.

«Что касается контрактов на организацию лицензионного производства и поставку сюда автоматов АК203 и комплексов «Игла-С», то они в целом согласованы. Российская сторона готова к их подписанию. Не исключено, что соответствующие решения по этим и многим другим прорабатываемым вопросам могут быть приняты по итогам российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, намеченной на 6 декабря», — отметил российский дипломат.

Николай Кудашев подчеркнул, что российско-индийскому военно-техническому сотрудничеству традиционно присущ беспрецедентно высокий уровень доверия.

«Несмотря на жесткую и порой недобросовестную конкуренцию со стороны третьих стран, которые не скрывают попыток вытеснить нас с местного рынка оборонной продукции, фиксируем позитивную динамику развития кооперации в данной сфере», — отметил посол.

Межправкомиссия по военно-технической линии пройдет в день визита в Индию президента России Владимира Путина. Ожидается, что по итогам саммита с премьером Нарендрой Моди 6 декабря лидеры двух стран подпишут около 10 двусторонних соглашений не только в сфере ВТС, но также в области энергетики, космоса и культуры.

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