Посол РФ рассказал о предстоящем визите Путина в Индию

Российская и индийская стороны заинтересованы в насыщенности визита в Индию президента РФ Владимира Путина. Об этом в субботу, 4 декабря, заявил журналистам в Нью-Дели посол РФ в Индии Николай Кудашев.

По его словам, визит состоится, несмотря на тревоги, связанные с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Путин проведет в Индии один день, но программа переговоров будет очень насыщенной, отметил дипломат.

Переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди пройдут 6 декабря, им в тот же день будет предшествовать целая серия событий. Состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству, встреча главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом, напомнил российский посол.

«Ну и наконец, первый, инаугурационный, раунд межминистерского диалога в формате «два плюс два» — встреча министров иностранных дел и министров обороны двух стран», — добавил он.

По мнению Кудашева, следует ожидать договоренностей, в частности, в транспорте, науке и технике, космосе, военном и военно-техническом сотрудничестве, образовании и культуре.

Визит должен был состояться в прошлом году, но был перенесен из-за пандемии COVID-19. Поездка Путина в Индию знаменует возвращение контактов двух стран в привычное очное русло, обратил внимание дипломат.

Он подчеркнул, что предположения о направлении Индии от России в сторону Запада не имеют под собой оснований.

«Разнятся ли и расходятся ли в разные стороны наши позиции в этих вопросах? Отнюдь! Они сейчас близки как никогда», — сказал он российским журналистам.

Дипломат напомнил, что Москва поддерживает заявку Нью-Дели на постоянное членство в Совбезе ООН, а взгляды России и Индии на мировые проблемы схожи.

Он отметил, что Россия поддерживает заявку Индии на постоянное членство в Совете безопасности ООН. Взгляды обеих стран на различные мировые проблемы, в том числе на проблему стратегической стабильности, схожи.

Кроме того, стороны имеют идентичные взгляды и по климатической проблематике, вопросам перехода к зеленой энергетике, заключил Кудашев.

Последний раз премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Путин был с официальным визитом в Индии в октябре 2018 года. Тогда было подписано соглашение о поставке пяти полков С-400 «Триумф» на сумму свыше $5 млрд.