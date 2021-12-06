Боксер Гукасян заявил о намерении вернуть титул чемпиона WBA

Российский боксер Эдгар Гукасян в понедельник, 6 декабря, заявил о намерении вернуть титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Asia South в реванше с аргентинцем Рикардо Вийяльбой.

«Пояса (чемпиона WBA Asia South. — Ред.) не хватает, вкусной еды не хватает, общения с милыми дамами, но игра стоит свеч. Погнали», — приводит РЕН ТВ слова Гукасяна.

Отмечается, что россиянин уже завоевывал данный титул чемпиона, однако 23 июля потерял его в поединке с Вийяльбой. Тогда россиянин приблизился к сопернику и случайно ударил головой аргентинца. Рефери трактовал этот инцидент как запрещенный удар, Гукасяна дисквалифицировали.

«Он вывел меня из себя, и я пошел у него на поводу. Я дал ему шанс, и он им воспользовался», — рассказал российский спортсмен.

Призер Олимпийских игр боксер Михаил Алоян считает, что, скорее всего, соперник Гукасяна попытается переиграть российского боксера ментально.

«Я думаю, он хорошо готовится к этому бою, и, судя по прошлому бою, он попытается вывести из себя Эдгара Гукасяна, то есть сыграть на его темпераменте. Это будет один из его крючков. Тут нужно Эдгару не попасться на это», — заявил Алоян.

Бой-реванш россиянина и аргентинца состоится в рамках вечера профессионального бокса «Буря на Волге», который пройдет в Самаре 17 декабря в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта».

Кроме Гукасяна с Вийяльбой, в этот вечер на ринге сойдутся бронзовый призер чемпионата мира и бронзовый призер чемпионата Европы Максим Бабанин с Тони «Тигром» Тесом, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.