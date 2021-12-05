Блогер Якушев назвал шуткой обращение в СК о треках Oxxxymiron

Блогер Дмитрий Якушев считает, что обращения в Следственный комитет (СК) РФ от «группы патриотов» с требованием проверки творчества рэперов Oxxxymiron и Noize MC было вымышленным. Такое мнение в воскресенье, 5 декабря, он высказал в интервью «Известиям».

«Это же была шутка. Люди, которые меня давно читают, знают, что я так часто шучу. Не было никакого «Обращения группы патриотов». Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — отметил Якушев.

Ранее в воскресенье СК РФ сообщил, что по заявлению граждан проверит творчество рэперов Мирона Федорова (Oxxxymiron) и Ивана Алексеева (Noize MC). По данным ведомства, инициаторы проверки полагают, что артисты пропагандируют в своем творчестве «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

1 декабря Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и уродство». Уже спустя час после релиза на стриминговых сервисах он набрал миллион прослушиваний.

13 ноября сообщалось, что пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron на песню «Последний звонок» после просьбы представителя Пермской епархии запретить ролик.