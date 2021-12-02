Новый альбом Оксимирона за час релиза набрал 1 млн прослушиваний

В среду, 1 декабря, новый альбом рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) «Красота и уродство» отметился удачным стартом: уже спустя час после релиза на стриминговых сервисах он набрал миллион прослушиваний.

Выхода нового альбома музыканта поклонники ждали с 2015 года, когда он выпустил «Горгород». О выходе альбома сообщил сам музыкант на своей страничке в Instagram.

«Oxxxymiron — «Красота и уродство» (альбом 2021). Ссылка в профиле», — написал он.

В сборник вошли 22 композиции, в числе которых «Грязь», «Хоп-механика», «Нон-фикшн», «Намешано», «Агент» и другие треки.

Перед релизом «Красоты и уродства» рэпер обнародовал сборник своих треков, записанных за семь лет, а также пять видеоклипов.

8 ноября Oxxxymiron представил сингл и клип под названием «Организация». Свой трек артист посвятил некоему запрещенному формированию — «братьям без тайного рукопожатия». В видеоклипе, который снял Тим ROHO, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и имеющие отсылки к словам из песни.