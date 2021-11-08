Рэпер Оксимирон выпустил трек «Организация»

Российский рэпер Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) в понедельник, 8 ноября, представил третий за неделю сингл и клип под названием «Организация». Ролик доступен на YouTube-канале исполнителя.

Свой трек артист посвятил некоему запрещенному формированию — «братьям без тайного рукопожатия». В видеоклипе, который снял Тим ROHO, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и имеющие отсылки к словам из песни.

«Организация» — третий трек, который Оксимирон выпустил за последнюю неделю. 1 ноября состоялся релиз сингла «Кто убил Марка?», который стал своеобразной исповедью исполнителя. Как отмечает REGNUM, после релиза бывшая девушка артиста Вера Маркович обвинила его в изменах и эмоциональном насилии.

Второй трек, «Цунами», в котором звучит история о радиоактивной ящерице, пытающейся стать человеком, был представлен 5 ноября.

Поклонники рэпера надеются, что эти релизы войдут в его новый альбом. Точные сроки выпуска пластинки не называются, пишет НСН. Последний альбом рэпера «Горгород» вышел шесть лет назад, в 2015 году, отмечает телеканал «360».

20 октября битмейкера из Красноярска Ивана Гурина номинировали на музыкальную премию «Грэмми» за трек Fit Club. Музыкант заявлен в списке кандидатов в номинации Best Rap Performance.