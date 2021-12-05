СК проверит творчество Oxxxymiron и Noize MC по заявлению граждан

Следственный комитет (СК) РФ по заявлению граждан проверит творчество рэперов Мирона Федорова (Oxxxymiron) и Ивана Алексеева (Noize MC). Об этом в воскресенье, 5 декабря, заявили в ведомстве.

«[Глава СК Александр] Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и дать соответствующую правовую оценку», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инициаторы проверки полагают, что артисты пропагандируют в своем творчестве «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».

При этом блогер Дмитрий Якушев заявил, что обращение якобы было вымышленным.

«Не было никакого «обращения группы патриотов». Это же была шутка», — указал он.

1 декабря Oxxxymiron выпустил новый альбом «Красота и уродство». Уже спустя час после релиза на стриминговых сервисах он набрал миллион прослушиваний.

13 ноября сообщалось, что пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron на песню «Последний звонок» после просьбы представителя Пермской епархии запретить ролик.