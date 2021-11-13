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Пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron на песню «Последний звонок»

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Пермская прокуратура проверит клип рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron, на песню «Последний звонок» после просьбы представителя Пермской епархии запретить ролик. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает помощник прокурора Перми Анна Иванова.

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Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев на круглом столе по профилактике межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде 12 ноября попросил прокуратуру проверить допустимость содержания клипа «Последний звонок», сообщает «РИА Новости».

«Примем к сведению про «Последний звонок», посмотрим», — сообщила Иванова.

В настоящий момент через поисковые системы в интернете возможно найти, как указывается в комментариях под видео, фан-клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок».

В основе ролика кадры из эстонского художественного фильма «Класс», вышедшего в 2007 году. В ленте рассказывается про конфликт школьника с одноклассниками.

8 ноября Oxxxymiron представил третий за неделю сингл и клип под названием «Организация». Свой трек артист посвятил некоему запрещенному формированию — «братьям без тайного рукопожатия». В видеоклипе, который снял Тим ROHO, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и имеющие отсылки к словам из песни.

В 2018 году Роскомнадзор заблокировал клип «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron. Причиной стал видеоряд и текст композиции, которые строятся на стрельбе в учебном заведении. Трек вышел еще 2008 году, а сам клип опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в начале 2012 года.

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