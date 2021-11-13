Пермская прокуратура проверит клип Oxxxymiron на песню «Последний звонок»
Пермская прокуратура проверит клип рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxymiron, на песню «Последний звонок» после просьбы представителя Пермской епархии запретить ролик. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает помощник прокурора Перми Анна Иванова.
Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев на круглом столе по профилактике межнациональных конфликтов и деструктивных проявлений в детско-подростковой среде 12 ноября попросил прокуратуру проверить допустимость содержания клипа «Последний звонок», сообщает «РИА Новости».
«Примем к сведению про «Последний звонок», посмотрим», — сообщила Иванова.
В настоящий момент через поисковые системы в интернете возможно найти, как указывается в комментариях под видео, фан-клип на песню Oxxxymiron «Последний звонок».
В основе ролика кадры из эстонского художественного фильма «Класс», вышедшего в 2007 году. В ленте рассказывается про конфликт школьника с одноклассниками.
8 ноября Oxxxymiron представил третий за неделю сингл и клип под названием «Организация». Свой трек артист посвятил некоему запрещенному формированию — «братьям без тайного рукопожатия». В видеоклипе, который снял Тим ROHO, перед зрителями появляются разные психоделические образы, напоминающие абстрактные картины и имеющие отсылки к словам из песни.
В 2018 году Роскомнадзор заблокировал клип «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron. Причиной стал видеоряд и текст композиции, которые строятся на стрельбе в учебном заведении. Трек вышел еще 2008 году, а сам клип опубликован на YouTube пользователем 7STUDIO в начале 2012 года.