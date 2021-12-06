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Спорт
Сборная России по теннису в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Депутат Журова поздравила теннисистов с победой в Кубке Дэвиса

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Кубок Дэвиса — единственный турнир, когда все болеют за страну, сказала в поздравлении сборной России по теннису олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова 5 декабря в беседе с «Известиями».

«В теннисе это единственный турнир, когда все прямо за страну болеют. На других профессиональных соревнованиях мы обычно болеем за контрактного теннисиста. Поэтому на Кубке Дэвиса всегда испытываешь гордость за страну. Вообще команда у нас сильная и в последние годы стабильно демонстрирует это», — поделилась она.

Журова отметила, что в Кубке Дэвиса иногда бывают фееричные, почти для кино матчи, а когда наши ребята начинают выигрывать, впечатления от турниров становятся еще ярче.

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. В первой встрече финала россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Во второй встрече финала против хорвата Марина Чилича вышел Даниил Медведев и победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Россияне вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря — Рублев обыграл Доминика Кепфера, а Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа.

В состав команды россиян входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Соревнования длились с 25 ноября. Действующими победителями были испанцы. Россияне становились обладателями Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

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