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Волонтер из Тульской области растрогалась на вручении премии «Мы вместе»

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Волонтер из Тульской области Светлана Ведерникова, ставшая лауреатом международной премии «Мы вместе», не смогла сдержать эмоций и заплакала на сцене.

«Я очень благодарна людям, которые дали нам возможность реализовать наш проект и получить признание трудов тех замечательных людей, которые в нем участвуют — бесстрашных волонтеров, которые работают с врачами «красной зоны» каждый день. Но, в первую очередь, я хочу поблагодарить команду моих замечательных врачей, которые прошли с нами очень трудный путь, — сказала она.

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Волонтер отметила, что путь к полученной награде был очень трудным. Она рассказала, что врачи, работая с утра до ночи в госпиталях ковидных, находили время для того, чтобы делать добрые дела.

«Они находили для них те часы своего времени — ведь это не только медицинская помощь, это еще и психологическая помощь, это просто доброе слово. Я горжусь вами, ребята, вы самые лучшие», — сказала волонтер.

Светлана Ведерникова организовывала выездные бригады медиков, которые обследовали жителей удаленных сел и деревень. Награду ей вручила вице-премьер Татьяна Голикова.

Церемония вручения премии «Мы вместе» прошла в воскресенье, 5 декабря, в Международный день добровольцев. Президент России Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи.

Глава государства вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе». Первая медаль была вручена врачу-педиатру, заведующему пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павлу Бережанскому, который был признан волонтером года.

В ходе церемонии Путин также заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их добровольному страхованию.

Как отметили в Кремле, международная премия «Мы вместе» учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

2 декабря в ходе форума «Мы вместе» специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.

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