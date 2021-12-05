Путин заявил о поддержке инициатив в пользу волонтеров

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе» 5 декабря заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их добровольному страхованию.

«Хочу вновь поблагодарить всех, кто проявил солидарность, кто в этот непростой период не остался в стороне, не остался равнодушным, реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной, большой акции «Мы вместе», — сказал российский лидер.

Он отметил, что к ней подключились и некоммерческие организации, предприниматели, общественные организации, а также партия «Единая Россия».

Президент добавил, что труд волонтеров благороден по своей сути, всегда нужен и востребован. С каждым годом волонтерское движение становится все более мощной силой, отметил Путин.

«Это личное глубокое понимание проблем, болевых точек всё чаще выводят добровольческие инициативы на новый уровень. Уровень принятия системных государственных решений и, конечно, я безусловно поддержу все ваши начинания в том, что касается работы в государственных органах, в органах государственной власти по поддержке волонтёрского движения, в том числе, это касается и страхования добровольцев», — сказал глава государства.

5 декабря Путин принимает участие в церемонии вручения премии «Мы вместе». Глава государства объявит имя победителя в номинации «Волонтер года», в режиме видеосвязи обратится с приветствием ко всем участникам и гостям церемонии, а также встретится с президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Международная премия «Мы вместе» учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Ранее, 3 декабря, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что за семь лет число участников благотворительных программ выросло в пять раз — 15% населения страны. По словам Кириенко, в волонтерском проекте «Мы вместе» поучаствовали порядка 10 тыс. компаний. В рамках данной акции помощь получили более 6,5 млн человек.

За день до этого в ходе форума «Мы вместе» специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и ряд волонтерских организаций.