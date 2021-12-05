Путин вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе»

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 5 декабря, вручил медали четырем победителям международной премии «Мы вместе».

«У меня еще почетная миссия есть — вручить медали нашим победителям», — сказал он, выступая на церемонии.

Первую медаль глава государства вручил врачу-педиатру, заведующему пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павлу Бережанскому, который был признан волонтером года.

Также медали от президента получили волонтер-медик «красной зоны» Ольга Золотухина, волонтер-медик Владимир Никольский и руководитель волонтерского штаба акции «Мы вместе» в Кировской области Екатерина Садакова.

Глава государства отметил, что добровольчеством занимаются люди самых разных возрастов, но тон задает молодежь.

«Я очень часто слышу и говорю со стороны, что у нас замечательные молодые люди, и когда встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова. Замечательная молодежь — душевная, щедрая, деятельная и эффективная. Такое движение добровольцев действительно не знает границ и не только по территориям, а также и по душе, она не знает душевных границ», — сказал Путин.

Церемония вручения премии «Мы вместе» проходит в воскресенье, 5 декабря, в Международный день добровольцев. Глава государства принимает участие в мероприятии по видеосвязи.

В ходе церемонии Путин заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их добровольному страхованию.

Как отметили в Кремле, международная премия «Мы вместе» учреждена в целях поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. В 2021 году на ее соискание поступило более 25 тыс. заявок.

2 декабря в ходе форума «Мы вместе» специалисты обсудили тему поддержки волонтерства в регионах России и лучшие практики губернаторов новой волны. Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что пандемия коронавируса способствовала не только подъему волонтерского движения, но и принятию управленческих решений для его долгосрочного развития.