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Кличко пообещал киевлянам посыпать дороги снегом во время снегопада

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Мэр Киева Виталий Кличко оговорился и заявил, что дороги города будут посыпать снегом во время снегопада. Об этом он заявил 2 декабря.

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«Всегда, когда снег, у нас Киев такой, сплошная корка. Все службы уведомлены. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть все подготовлены», — сказал он в эфире телеканала «Киев».

В феврале 2018 года Кличко заявил, что властям украинской столицы необходимо создавать символы города, которые будут «угрожать». После этого он поправил себя, употребив слово «украшать».

В январе того же года градоначальник признал, что слышит обвинения в том, что он «не Цицерон» и «не очень красиво говорит». Мэр подчеркнул, что «важный результат дел, а не слов».

Тогда же Кличко во время выступления перед горожанами забыл, как по-украински будет «звездное небо», и употребил вместо правильной фразы неизвестное ранее словосочетание собственного сочинения. Мэр произнес словосочетание «зіркове нібо», однако по-украински правильно было бы сказать «зоряне небо». Оговорка Кличко вызвала смех горожан, которые наперебой принялись поправлять мэра.

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