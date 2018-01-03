Кличко забыл украинский язык во время выступления в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления перед горожанами забыл, как по-украински будет «звездное небо» и употребил вместо правильной фразы неизвестное ранее словосочетание собственного сочинения.

Во время выступления на Софийской площади Кличко обратил внимание киевлян на богатую праздничную иллюминацию города. При этом мэр произнес словосочетание «зіркове нібо», желая сказать «звездное небо». Однако по-украински правильно было бы сказать «зоряне небо».

Оговорка Кличко вызвала смех горожан, которые наперебой принялись поправлять мэра. Пользователи соцсетей также высмеяли оговорку Кличко.