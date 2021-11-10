«Телик и квадрик»: правила русского языка обновят впервые за 65 лет

В Министерстве просвещения РФ решили обновить правила русской орфографии. По словам авторов документа, главные источники правописания были созданы еще в 1956 году. С тех пор в языке появилось много слов и выражений, написание которых не регламентируется никакими нормами. Как будут обновляться правила и когда в России появится их полный свод — выясняли «Известия».

Обновление правил

В Министерстве просвещения решили обновить правила русской орфографии. Инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как объясняют авторы документа, главные источники русского правописания — правила орфографии и пунктуации и академический орфографический словарь — были созданы еще в 1956 году. В изначальном виде правила существовали до середины 1990-х годов, когда в стране произошли социальные сдвиги — язык и письмо стали активно осваивать новые понятия и массово заимствовать иноязычные выражения.

За последние десятилетия в русском языке появились слова (особенно, заимствованные), которые не регулируются никакими нормами — например, «лоукостер», «каршеринг», «офшор».

Вместе с тем, образовались новые языковые единицы («мини», «миди», «макси», «аудио» и «медиа», стоящие на грани между словом и частью слова. В старых правилах нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис.

— Очевидно, что правила нуждаются в некотором пересмотре. (…) Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, — дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком , — подчеркнули авторы документа.

«Телик» и «квадрик»

В Минпросвещения привели несколько примеров новых правил. Одно из них — написание буквы «э» после согласных. Так, в нормах 1956 года есть только три таких слова: «сэр», «мэр» и «пэр» — и это расходится с орфографическим словарем, где есть «мэтр», «пленэр», «рэкет» и другие узкоспециализированные слова с этой буквой.

Кроме того, авторы обращают внимание на правила написания буквы «э» после согласных «ж», «ч», «ш» и «ц», которое допускается только в трех случаях: в аббревиатурах (ЖЭС, ТЭЦ и т.д.), после приставки «меж» и первых частей в сложных словах («межэтнический», «Внешэкономбанк»), а также при передаче китайских слов («Шэньчжэнь», «жэнь»).

Также в документе регламентируются правила написания названий торговых марок — колбаса «Докторская», мыло «Детское», напиток «Фанта». В то же время в контексте бытового употребления фанта и кока-кола, как и любительская колбаса, и пошехонский сыр пишутся без кавычек и со строчной буквы. Допускается и написание со строчной буквы имен собственных, ставшим нарицательными — это касается единиц измерения, названных в честь ученых (вольт, ампер, рентген) и наименований изделий и предметов (макинтош, кольт, адидасы).

Кроме того, в тексте уточняется правильное указание должностей, титулов, званий, учреждений. Во всех текстах, кроме официальных, слова «президент», «управляющий делами», «правительство» должны писаться с маленькой буквы. Составные имена, в которых вторая часть является не прозвищем, а нарицательным именем в роли приложения, пишутся через дефис — например, Рокфеллер-старший, Илья-пророк.

Также в документе уточняется, что просторечные неологизмы («телик», «велик», «квадрик») должны писаться с суффиксом «ик», который сохраняется при склонении. Разъясняются правила правописания служебных слов, междометий и наречий, слитное или раздельное написание «не», обновляются правила переноса слов.

«На стадии разработки»

Как объяснил «Известям» главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, в документе Минпросвещения речь идет только о проекте орфографических правил, который пока находится на стадии разработки.

— Проект еще будет дорабатываться, уточняться, обсуждаться. Сейчас мы говорим только о кратком своде основных орфографических правил, — говорит он.

По словам Пахомова, работа по созданию и утверждению свода правил «ведется не один год». Это в первую очередь необходимо для того, чтобы люди понимали, как писать новые слова, которые появились в языке за последние десятилетия.

— Официально действующие правила датированы 1956 годом — 65 лет назад, за это время язык пополнился новыми словами и типами слов, например, с первой частью «интернет», «медиа», «бизнес», — поясняет филолог. — Все они давно есть в словарях и справочниках — но пока их нет именно в самих орфографических правилах. В будущем при их написании мы сможем ссылаться не на словари, а на сами правила.

При этом главред «Грамоты.ру» подчеркнул, что нововведения не меняют прежних правил и не отменяют исключений, которые были в языке.

— Если кто-то надеялся, что слова «стеклянный», «оловянный» и «деревянный» можно будет писать с одной «н», этого не случится. Старые правила остаются прежними, — резюмирует эксперт.

Когда появится полный свод правил

По словам ведущего научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова Ирины Левонтиной, новый свод орфографических правил был подготовлен группой лингвистов под началом Минпросвещения. Готовили его в том числе и специалисты Орфографической комиссии Российской академии наук.

— Говорить, что правила обновились, не совсем верно. Просто правилами 1956 года сегодня никто не руководствуется. Там даже для словосочетания «вооруженные силы» есть три варианта написания: «Вооруженные Силы» — если речь о силах СССР, «Вооруженные силы» — для стран Варшавского договора и «вооруженные силы» — для стран НАТО. Но главное, что было в правилах 1956 года — это их статус: они были официально приняты, апробированы государством , — говорит собеседница «Известий».

Как отмечает лингвист, с 1956 года было издано множество учебников, пособий и справочников по русскому языку, но они не имели такого официального статуса. Сегодня речь идет о том, чтобы новый свод правил с таким статусом, наконец, появился. Ведь правила и пособия может писать кто угодно, и в них могут возникать противоречия.

— Именно поэтому Минпросвещения несколько лет назад опубликовало список рекомендованных, апробированных словарей. Нечто похожее сейчас должно произойти и с основными правилами орфографии, — рассказывает Ирина Левонтина. — К 2023 году Орфографическая комиссия РАН должна подготовить полный свод правил русской орфографии и пунктуации, которые будут опубликованы на специальном портале. Это будет научное издание, имеющее в первую очередь академическую ценность. На его основе позже можно подготовить и словари, и учебные пособия. Материал для них будет проверен ведущими специалистами по русской орфографии.

Первым шагом в этом направлении стало утверждение предложенного Минпросвещения свода по орфографии. По словам лингвиста, важно понимать, что это не языковая реформа, как поспешили заявить некоторые СМИ — новые правила лишь зафиксируют те положения, которые уже сложились в русском языке: приведут их в порядок и последовательно изложат.