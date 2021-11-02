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В Институте русского языка имени Пушкина объявили слово года в России

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В 2021 году словом года в России стал «спутник»: его россияне произносили в девять раз чаще, чем ранее. Об этом сообщила пресс-служба Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.

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Согласно выводам исследователей, которые приводит ТАСС 2 ноября, слово «спутник» стали употреблять чаще, поскольку оно прочно связано с названием российской вакцины от COVID-19. Увеличение частоты упоминаний «спутника» объясняется широким обсуждением вакцинации, пишет Life.ru.

Специалисты Института Пушкина отметили, что на втором месте по количеству употреблений оказалось слово «Афганистан», а третье место досталось словосочетанию «северный поток». На четвертое место специалисты поставили «перепись», на пятое — «импичмент», отмечает телеканал «Звезда».

По словам доктора филологических наук Михаила Осадчего, такие исследования институт проводит ежегодно. Исследуются тексты русскоязычных СМИ и публикаций отдельных пользователей в социальных сетях, сообщает телеканал «360». Изучения проводятся в три этапа. На первом определяются самые острые темы, которые чаще всего обсуждаются. На втором в текстах выявляются ключевые слова. В конце составляется список и выясняется, какое из слов употребляется чаще всего.

Ранее, 1 ноября, слово 2021 года назвал Оксфордский словарь. Им стало слово vax (краткая форма слова «вакцина») и производные от него. Отмечается, что использование краткой формы слова «вакцина» в текущем году получило очень большое распространение в соцсетях — к сентябрю его употребление выросло в 72 раза.

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