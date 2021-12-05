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Bild опубликовала схему предполагаемого нападения России на Украину

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Немецкая газета Bild 4 декабря сделала карту возможного вторжения России на Украину по оценкам источников из НАТО и украинской разведки.

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Отмечается, что нападение планируется в конце января — начале февраля. В результате Россия, как сообщается, может занять не менее двух третей территории Украины. По мнению источника газеты, также предполагается наступление и со стороны Белоруссии.

Как говорится в материале, первый сценарий атаки подразумевает одновременное нападение с северного Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В соответствии со вторым сценарии у нападения есть три фазы. Первая — атака на юг Украины. В рамках этой фазы Россия якобы намерена перебросить «танки и войска из Крыма в район Одессы». Вторая — нападение на северо-восток. Третья — наступление на Киев с севера.

Авторы статьи заявляют, в итоге Россия «захватит» примерно две трети территории Украины, уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 4 декабря, американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщала, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Газета также утверждала, что Россия якобы ведет информационную кампанию против Украины и НАТО, чтобы выставить Украину виновной в потенциальной эскалации обстановки.

Комментируя эти сообщения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Она также заявила, что нахождение российских ВС на российской территории является правом суверенного государства.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о том, считает ли Вашингтон возможным вторжение России на Украину. Он заявил, что США обеспокоены ситуацией и продолжают рассматривать различные способы оказания помощи Украине по защите ее территории.

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