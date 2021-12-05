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Глава Пентагона уклонился от ответа на вопрос о возможном вторжении РФ на Украину

Ллойд Остин заявил, что США привержены идее защиты Украины
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Министр обороны США Ллойд Остин в субботу, 4 декабря, на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о том, считает ли Вашингтон возможным вторжение России на Украину. Трансляция выступления американского министра велась в Twitter-аккаунте Пентагона.

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«Мы остаемся очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины», — заявил он.

По словам главы Пентагона, США продолжают рассматривать различные способы оказания помощи Киеву по защите его территории.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившиеся в американской прессе сообщения о якобы скором вторжении России на Украину, заявила, что, исходя из действий НАТО в этом регионе, СМИ должны быть озабочены агрессивными действиями не РФ, а США. Она подчеркнула, что российские войска на российской территории — это «законное право суверенного государства». Дипломат также отметила, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию.

В субботу американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Газета сослалась также на спутниковые снимки и сообщила, что силы РФ якобы сосредоточены в четырех точках.

Кроме того, издание отметило, что Россия якобы ведет информационную кампанию против Украины и НАТО, чтобы обвинить Украину в потенциальной эскалации.

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