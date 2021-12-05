Порошенко призвал Запад принять против России «адские санкции»

Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко в субботу, 4 декабря, призвал страны Запада разработать против России «адские санкции». Об этом он заявил, выступая в эфире итальянского канала Sky TG24.

По словам украинского политика, Москве надо дать понять, что в случае усиления «военной агрессии против Украины», она получит серьезный отпор.

«Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления», — подчеркнул Порошенко.

Кроме того, он отметил, что Киев не нуждается в солдатах НАТО, потому что в стране якобы уже создана одна из «самых сильных и эффективных армий» в Европе.

«Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться», — пояснил бывший украинский лидер.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

В тот же день российское посольство в Соединенных Штатах ответило, что Россия никому не угрожает, а перемещать свои войска по своей же территории — это суверенное право любого государства.

Ранее в ряде западных СМИ также заявили о возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.