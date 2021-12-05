Транспортная прокуратура начала проверку в связи с обледенением лайнера

Транспортная прокуратура проводит проверку причин обледенения самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск. В Сети появилось видео обработки борта перед вылетом из Магадана, передает телеканал «Известия». На кадрах видно, как крыло лайнера покрывают раствором. Транспортная прокуратура проводит проверку причин обледенения самолета. Прокуратура изучит качество предполетного обслуживания борта. Экипаж самолета после инцидента с обледенением временно отстранен от полетов. Пассажиры уверены, что шансов спастись практически не было.

«В течение полутора часов самолет то проваливался вниз, то поднимался. Видно было, ощущалось, что пытался подняться в воздух выше, набрать нужную высоту. Его постоянно кренило со стороны в сторону», — рассказал один из пассажиров.



«Это счастье, это удача, что мы живы, что мы можем стоять на земле, отдельное спасибо нашему экипажу. То, что они вывели самолет из сложной ситуации, тем самым подарили нам второе рождение, мы поистине считаем, что 2 декабря мы все заново родились, потому что шансов у нас не было», — поделился еще один участник событий.

Известно, что обледеневший самолет мог врезаться в гору. Появилась запись переговоров пилота с авиадиспетчером.

«Мы не можем самолет… стабилизировать <...> Пока ничего не можем… справиться с самолетом!» — сообщали пилоты.



В итоге экипаж смог стабилизировать самолет и посадить его в Иркутске. На борту воздушного судна находились 199 человек. Ранее стало известно, что у лайнера начались перепады скорости. Примерно за 10 секунд Airbus A321 потерял 2,7 тыс. м высоты. Отключился автопилот, экипаж перешел на ручное управление.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.